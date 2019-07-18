Шахта «Анжерская-Южная» в Кемеровской области приостановила добычу и проходку. Причиной стало обрушения породы, в результате которого погиб человек, сообщили агентству «Интерфакс» в департаменте угольной промышленности правительства Кемеровской области.

«Приказом по шахте проходка и добыча приостановлены до выяснения предварительных причин отслоения породы», — сказал собеседник агентства.

В департаменте уточнили, что всего на шахте действуют пять проходческих и один добычной участок.

Как сообщалось, на шахте «Анжерская-Южная» в ночь на четверг произошло обрушение породы. В шахте находилось 66 человек, эвакуация не проводилась. В результате обрушения один горняк погиб, его тело доставлено на поверхность силами горнорабочих шахты.