В Екатеринбурге возбудили дело в связи с избиением подростка во время протестов против строительства храма в сквере

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело в связи с избиением 17-летнего подростка во время протестов против строительства храма в сквере. Об этом сообщает «Апология протеста». Подросток пришел в парк, чтобы снять акцию протеста. Однако его задержали и избили. У него перелом костей носа со смещением, из-за чего он находился в больнице до 22 мая.

В связи с этим 10 июля возбудили уголовное дело, 17 июля подростка признали потерпевшим и допросили, при этом подозреваемых по делу пока нет.