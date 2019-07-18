Владимир Путин распространил упрощенное получение гражданства на всех жителей Донецкой и Луганской областей. Впрочем, Указ президента России касается только тех, кто уже жил на этой территории до апреля 2014 года. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам из «дружественных стран».