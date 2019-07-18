Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу на приговор вандалу, повредившему картину Ильи Репина в Третьяковской галерее. Его осудили на 2,5 года колонии общего режима.

Игорь Подпорин в своем последнем слове на заседании Замоскворецкого суда полностью признал свою вину в том, что испортил знаменитое полотно Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван». Но с тем, что картина представляет собой особую культурную ценность, он не согласен. Поэтому защита Подпорина и обжаловала приговор. При этом мужчине осталось провести в заключении меньше года – ему зачли в соответствии с законом те 11 месяцев, что он находился в СИЗО. Сам инцидент произошел в мае прошлого года. Подпорин перед самым закрытием Третьяковской галереи прошел в зал с картиной Репина и несколько раз ударил по полотну металлическим столбиком ограждения. Как мужчина пояснил позже, он сделал это, потому что картина оскорбляет чувства верующих и является исторически недостоверной. Подпорина признали вменяемым.

Сумму причиненного полотну ущерба эксперты оценили в 30 миллионов рублей. Представители галереи собираются взыскать эти деньги с Подпорина.