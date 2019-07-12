Апелляция на приговор участнику «Нового величия» Павлу Ребровскому сегодня будет рассмотрена в Мосгорсуде.

Важно, чтобы он чувствовал поддержку, так как она ему очень нужна. Такое мнение в эфире «Эха» ранее высказала журналист Татьяна Малкина.

Малкина добавила, что сейчас надо держать в фокусе внимание дело «Нового величия», так как внимание со стороны общественности к нему давно начало угасать.