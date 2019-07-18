Лефортовский суд Москве накануне продлил арест украинским морякам, задержанным после инцидента в Керченском проливе. Они останутся под стражей до октября.

Все заседания по делу 24 украинских моряков прошли в суде в закрытом режиме «для сохранения тайны предварительного следствия», передает «Интерфакс». Поддержать обвиняемых приехали их родственники, украинские и европейские дипломаты, а также омбудсмен Верховной рады Людмила Денисова. Уже после того, как суд продлил арест, она предложила отпустить всех моряков под свое личное поручительство.

Ранее адвокат Николай Полозов рассказал РИА Новости, что всем арестованным было предъявлено обвинение в окончательной редакции. По его оценке, ознакомление с 20 томами дела может занять как минимум три месяца.

Незадолго до начала заседаний по продлению ареста морякам вновь активизировались слухи об их возможном обмене на главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. При этом официального подтверждения того, что такие переговоры ведутся, до сих пор нет.

Украинские моряки были задержаны российскими властями в ноябре прошлого года в районе Керченского пролива. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.