Кремль, детский омбудсмен и депутаты выступили в защиту матери ребенка, купившей ему незарегистрированное лекарство

Кремль, детский омбудсмен и депутаты ГД выступили в защиту матери тяжелобольного ребенка, купившей ему незарегистрированное лекарство. Елену Боголюбову задержали сотрудники таможни, когда она пришла на почту за препаратом из-за границы.

Лекарства, из-за которых задержали мать больного ребенка, были ему необходимы и назначены. Об этом сама Елена Боголюбова, на которую теперь заведено уголовное дело, рассказала телеканалу Москва 24.

Боголюбова подчеркнула, что не имела представления о том, что нарушает какие-либо законы.

Ситуация с задержанием девушки, которая приобрела нелицензированный лекарственный препарат для больного ребенка, вызывает обеспокоенность в Кремле. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что эту проблему необходимо решить в ближайшее время.

В таможенной службе утверждают, что лекарство пришлось изъять, поскольку у Боголюбовой не было на него рецепта. Там добавляют, что отпустили женщину, как только она показала необходимые документы.