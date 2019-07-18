Российские «Триумфы» в Турции, будут собирать данные об американских истребителях F-35.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома. В сообщении подчеркивается, что американские истребители и российские зенитно-ракетные системы не могут сосуществовать в одной стране. Поэтому дальнейшее участие Турции в программе по F-35 становится невозможным. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках программы Анкара заказала более 100 самолетов F-35, однако теперь их поставка невозможна.