Суд в США приговорил к пожизненному сроку мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана.

Как передает Associated Press, основатель могущественного наркокартеля «Синалоа» также должен выплатить многомиллионный штраф. Как передает передает«Би-би-си», он будет отбывать наказание в исправительной тюрьме максимально строгого режима в штате Колорадо. Гусмана обвиняют в многочисленных убийствах и контрабанде наркотиков. В 2017 году 62-летний Гусман был экстрадирован в США, чтобы предстать перед судом после того, как дважды сбегал из тюрьмы.