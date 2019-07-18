Палата представителей США заблокировала начало процедуры импичмента Дональда Трампа.

Ранее конгрессмен Эл Грин предложил отстранить Трампа от должности президента за расистские комментарии. Прошедшее голосование не означает, что резолюция по импичменту больше не подлежит рассмотрению.

Конгрессмены лишь согласились отложить ее.

Отстранение действующего президента требует суда над ним в палате представителей, в случае импичмента в палате дело переходит в сенат. В настоящее время сенат находится под контролем республиканцев, так что импичмент Трампу весьма маловероятен.