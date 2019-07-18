Турция призвала США отказаться от решения об исключении ее из программы по F-35.
В заявлении МИД Турции назвал этот шаг американской администрации односторонним и ошибочным, а также способным навредить двусторонним стратегическим отношениям.
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В заявлении МИД Турции назвал этот шаг американской администрации односторонним и ошибочным, а также способным навредить двусторонним стратегическим отношениям.
Как бракуют реальных людей Среди забракованных таким способом подписей оказались избиратели, у которых эти подписи я брал лично. Это мои сторонники. Я утверждаю: «экспертиза», на основании которой забраковано более трехсот моих подписей, это чистая липа. Требую признать подписи действительными…