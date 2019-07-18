На торгах аукционного дома Кристи сегодня будут представлены предметы, связанных с космической миссией США на Луне

На торгах аукционного дома Кристи сегодня будут представлены более двухсот предметов связанных с американской космической миссией на Луне. Среди лотов – бортовой журнал легендарного корабля Аполлон-11 с рукописными пометками Нила Армстронга.

Все предметы, которые могут уйти с молотка. относятся к космическим программам «Джемини» и «Аполлон». Топ-лотом аукциона, по данным организаторов, станет журнал навигации корабля со 150 пометками Нила Армстронга и Базза Олдрина, включая первую запись, сделанную рукой человека на поверхности внеземного небесного тела. За него рассчитывают выручить до 9 миллионов долларов. На продажу будет выставлен и флаг США, который находился на борту «Аполлона-10», объектив и кисточка для удаления пыли, которые использовались в ходе миссии «Аполлона-14», а также планировочная карта Луны 1971 года. Владельцем 11 артефактов является один из пилотов экипажа корабля — Базз Олдрин. 20 июля 1969-го он вместе с командиром экипажа Нилом Армстронгом посадил лунный модуль корабля в юго-западном районе Моря Спокойствия. Астронавты совершили один выход на лунную поверхность, который продолжался более двух с половиной часов.

Торги приурочены к 50-ой годовщине высадки Аполлона-11 на Луну. Аналогичный аукцион пройдет и в субботу – там попытаются продать одну из пленок с запечатленным на камеру первым выходом человека на Луну.