Кремль, детский омбудсмен и депутаты ГД выступили в защиту матери тяжелобольного ребенка, купившей ему лекарство

Кремль, детский омбудсмен и депутаты Госдумы выступили в защиту матери тяжелобольного ребенка, которая купила незарегистрированное лекарство. Елену Боголюбову, как стало известно накануне, задержали сотрудники таможни, когда она пришла на почту за препаратом из-за границы. Москвичка настаивает, что только это лекарство может помочь ее сыну. Ситуация вопиющая, сказала телеканалу РБК уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

Кузнецова добавила, что она связалась с Таможенной службой по поводу случившегося. В ведомстве настаивают, что изъяли лекарство законно, поскольку у Боголюбовой не было рецепта на препарат.