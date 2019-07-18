Европарламент сегодня планирует обсудить резолюцию об украинских политзаключенных в России

К ним относятся в том числе и украинские моряки, задержанные в Керченском проливе минувшей осенью. Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил надежду в интервью телеканалу ICTV, что военнослужащих освободят уже в этом месяце:

«Сегодня существуют абсолютно четкие механизмы — и об ограничении судоходства для российских судов, и об ответственности за невыполнение требований международного суда. По решению трибунала ООН, наши моряки уже должны были быть освобождены, но этого не произошло. У меня есть информация, что на 90 процентов ребят отпустят до 21 июля. И Владимир Путин понимает, какими будут последствия отказа выполнить это решение. Я молюсь о том, чтобы наши герои вернулись домой».

Лефортовский суд Москвы продлил накануне срок ареста всем 24 морякам. Кроме них в российских тюрьмах находится украинский режиссер Олег Сенцов, корреспондент Укринформа Роман Сущенко, а также крымские татары, чьи задержания считают незаконными, а обвинения – сфабрикованными.