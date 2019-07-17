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22:59, 17 июля 2019

Тюремное ведомство начало проверку после появления нового видео издевательств в ярославской колонии

Об этом сообщили в управлении Федеральной службы исполнения наказаний по региону. Видео пыток в исправительном учреждении опубликовала сегодня «Новая газета». На кадрах видно, как сотрудники колонии с дубинками пытаются вывести из камеры заключенного, который жаловался на их действия.

Год назад «Новая газета» публиковала видео пыток другого заключенного той же колонии, после чего было возбуждено уголовное дело. Его фигурантами стали 12 сотрудников тюремного ведомства.



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