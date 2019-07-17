Жителей пензенского села Чемодановки начали наказывать за перекрытую трассу с требованием выселить цыган

Бессоновский районный суд области привлек к ответственности уже шестерых, передает агентство ТАСС. Какое именно наказание выбрано, не говорится. Ранее местные жители рассказали интернет-изданию «7х7», что их по одному вызывают в полицию, где составляют протоколы из-за акции, а потом везут в суд. В середине июня в селе произошла массовая драка, погиб один человек. После этого люди вышли на народный сход и перекрыли трассу «Москва — Челябинск». Причиной стал конфликт с местной цыганской общиной.