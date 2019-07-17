Спикер Верховной Рады Украины А.Парубий отказал президенту В.Зеленскому в созыве внеочередного заседания парламента

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий отказал президенту Владимиру Зеленскому в созыве внеочередного заседания парламента. Такое решение после закрытия сессии не предусмотрено законом, — пояснил председатель законодательного органа в своем Фейсбуке. Единственной возможностью провести это заседание, по словам спикера, могла бы стать внеочередная сессия Верховной Рады. В этой связи Парубий попросил Зеленского привести свое письмо в соответствие с требованием закона.

Зеленский хочет собрать Раду для принятия ряда антикоррупционных законов. Заседание планировалось на этот четверг.