США намерены исключить Турцию из программы производства истребителей-бомбардировщиков F-35

Это станет ответом на покупку Анкарой российских ракетных систем С-400, напомнили в Вашингтоне. Американские самолеты не смогут сосуществовать в Турции с российскими ЗРК, подчеркнули в белом доме. С-400 будет собирать разведданные, которые можно использовать для изучения передовых возможностей истребителей, пояснили в администрации США. Финансовые потери Турции после исключения из программы F-35 Штаты оценивают примерно в 9 млрд. долларов. Ранее США также пригрозили Турции санкциями за покупку российских систем.