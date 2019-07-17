Реставраторы собора Нотр-Дам де Пари предлагают подождать с началом активных восстановительных работ

Сейчас существует опасность обрушения некоторых элементов конструкции, — сказал архитектор Филипп Вильнев. Вместе с министром культуры Франции Фраком Рьестером он осмотрел сегодня здание, которое пострадало от пожара в апреле.

Накануне нижняя палата французского парламента одобрила законопроект о реставрации собора. Пресса пишет, что на восстановительные работы может уйти около 5-ти лет. Из-за сильного пожара у храма была полностью уничтожена крыша. Обрушился шпиль здания.