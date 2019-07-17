Песков: Москва и Киев не обсуждают вопрос об обмене украинских моряков, однако в целом проблема остается на повестке

Москва и Киев не обсуждают вопрос об обмене украинских моряков, однако в целом проблема остается на повестке дня, — подтвердил сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что об этом также говорили в ходе недавнего телефонного разговора лидеры России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский.

Сегодня Лефортовский суд Москвы продлил арест всем 24-м украинским военнослужащим, которые были задержаны в ноябре прошлого года вблизи Керченского пролива. Российская сторона обвиняет их в нарушении границы. Они обвинения отвергают. Киев считает своих моряков военнопленными. Украина и Запад требуют их освобождения.