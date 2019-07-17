Владимир Путин наградил главу юридического отдела Мосгоризбиркома

Указ был опубликован на фоне продолжающихся акций протеста из-за недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму.

Начальнице юридического отдела Московской городской избирательной комиссии Риме Кузнецовой было присвоено звание заслуженного юриста России. Указ президента Владимира Путина появился на официальном портале правовой информации, на него обратило внимание интернет-издание «Медиазона». Кузнецова была награждена за «заслуги в развитии и совершенствовании избирательного права и многолетнюю добросовестную работу».

Между тем, независимые кандидаты, которым накануне было отказано в участии в выборах в Мосгордуму, продолжают протестовать против этого решения. Они указывают на многочисленные нарушения, допущенные Мосгоризбиркомом – в основном речь идет об отказе принять подписи, собранные за кандидатов. Представители комиссии ссылались на недействительные подписи избирателей, кандидаты же подчеркивали, что не допускали брака, и обращали внимание, в частности, на опечатки сотрудников избиркома при внесении данных в базы.

Кандидаты, которых не допустили на выборы, ежедневно проводят акции протеста в Москве на Трубной площади. Самый крупный митинг запланирован на 20 июля и состоится на проспекте Сахарова.