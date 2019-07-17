Американское посольство в Москве сожалеет в связи с ситуацией вокруг Англо-американской школы

В дипмиссии считают, что Россия политизирует проблему. Ранее газета The New York Times написала, что нескольким десяткам учителей, которые преподают в этой школе, отказали в выдаче российских виз. В посольстве заметили в интервью агентству Интерфакс, что надеются на разрешение этой проблемы.

Представитель российского МИДа Мария Захарова, в свою очередь, считает, что американская пресса неверно описывает эту ситуацию. Захарова считает сложившуюся практику дикостью.