Детский омбудсмен РФ выступает за то, чтобы родители тяжелобольных могли получать и незарегистрированные лекарства

Российский детский омбудсмен выступает за то, чтобы родители тяжелобольных детей могли получать, в том числе, и незарегистрированные лекарства. По словам уполномоченного Анны Кузнецовой, для этого им требуется получить разрешение Минздрава. Не в первый раз, по ее словам, родителей больного ребенка привлекают к ответственности за попытку купить необходимый препарат. Так она прокомментировала сегодняшние сообщения о задержании москвички Елены Боголюбовой. Она купила для своего сына лекарство, которое не лицензировано в России. Об этом сама Боголюбова рассказала телеканалу «Москва 24». Елена Боголюбова настаивает на том, что не знала о возможных последствиях своего шага.

Эта ситуация вызывает обеспокоенность в Кремле, — сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Дмитрий Песков призвал решить проблему в ближайшее время.

В таможенной службе утверждают, что лекарство пришлось изъять, поскольку у Боголюбовой не было на него рецепта. Там добавляют, что отпустили женщину, как только она показала необходимые документы.