Сегодня стало известно о том, что нескольким десяткам преподавателей школы отказали в выдаче российских виз. Как сказали представители дипмиссии агентству Интерфакс, получение дипломатических виз учителями было требованием российской стороны. Это взаимная практика.

В свою очередь, в МИДе возложили ответственность за случившееся на США. Представители российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сказала, что Москва готова максимально оперативно выдавать визы американским учителям, но при условии аналогичных мер в отношении российского персонала в Штатах.