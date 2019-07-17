В полтора раза с начала этого года выросло число невыездных россиян-должников

На начало июня, по данным Службы приставов, ограничения действовали в отношении 2-х миллионов 300 тысяч граждан страны. Больше всего невыездных должников зарегистрировано в Москве и Подмосковье, Татарстане и Башкирии, на Кубани, в Ростовской области и Красноярском крае, — рассказали агентству Интерфакс в ведомстве.

В списке невыездных оказываются те, кто задолжал по алиментам либо не заплатил в качестве возмещения морального ущерба от 10-ти тысяч и выше, а также оказался должен по кредитам или за коммунальные услуги более 30-ти тысяч рублей, — напомнили приставы.