Киев не раскрывает информацию о том, как собирается реагировать на выдачу жителям Донбасса российских паспортов

В Совете национальной безопасности и обороны Украины сказали изданию «Новости Донбасса», что органы государственной власти учли угрозы от упрощенного предоставления российского гражданства в регионе. Однако какие меры будут приняты для противодействия им, это государственная тайна, — подчеркнули в СНБО.

В конце апреля Владимир Путин подписал указ, согласно которому право на российский паспорт в упрощенном порядке имеют жители востока Украины, которые проживают на территории самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Сегодня глава государства расширил категорию украинцев, которые имеют на это право. Теперь оно распространяется на всех жителей Луганской и Донецкой областей Украины.