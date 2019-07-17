Предвыборный штаб врио губернатора Петербурга Александра Беглова отрицает, что использует интернет-ботов

Предвыборный штаб временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова отрицает, что использует интернет-ботов. Там не прибегали к услугам фальшивых интернет-комментаторов для улучшения имиджа кандидата, — сказал агентству Интерфакс представитель штаба. Он считает, что подобные технологии уже устарели.

В прессе сегодня появилось расследование об использовании ботов и мнимых комментаторов в нынешних предвыборных кампаниях в регионах. По версии интернет-издания «Проект», к услугам таких агентств прибегал и предвыборный штаб Беглова.