Уполномоченный по правам ребенка: Российские дети должны получать лекарства, в том числе незарегистрированные

Российские дети должны получать лекарства, в том числе незарегистрированные, — считает уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. Для таких случаев, добавила она, существует особый порядок. Необходимые документы можно получить в Минздраве. Кузнецова назвала недопустимым задержание матери, которая получила купленный за границей, но не зарегистрированный в России препарат для своего сына. Детский омбудсмен подчеркнула, что это далеко не единственный случай, когда родителей тяжелобольного ребенка привлекают к ответственности за попытку купить нужные лекарства.

В таможенной службе, в свою очередь, настаивают, что хотя у задержанной на почте Елены Боголюбовой были документы, которые подтверждают тяжелое заболевание сына, однако она так и не смогла предъявить рецепт.