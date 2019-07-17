Пожилой участник протестов против строительства храма в Екатеринбурге может получить до 5-ти лет лишения свободы

Вадиму Панкратову, известному в городе также как «Дед-пикет», как пишет местное интернет-издание Е1, грозит уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Во время конфликта защитников сквера и сторонников храма Панкратов якобы ударил одного из полицейских свернутой газетой, — рассказал источник издания. Силовые структуры пока сообщения об уголовном преследовании участника протестов не комментируют.