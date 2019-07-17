Британия отправляет в район Персидского залива еще один военный корабль

В Лондоне подчеркивают, что это не связано с обострением отношений между Соединенным королевством и Ираном. Периодически дежурства кораблей накладываются друг на друга и речь идет о запланированных перемещениях, — пояснили в британском Министерстве обороны. Сейчас у королевства в регионе Персидского залива находится 7 кораблей и вспомогательных судов.

Обстановка в регионе стала обостряться в последние месяцы. В мае у берегов Арабских Эмиратов подверглись нападению четыре танкера. В июне пострадали еще два судна. Запад считает, что к этому причастен Иран. В Тегеране обвинения отвергают.