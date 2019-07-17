Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон собрал рекордную сумму пожертвований

Сейчас он борется за кресло премьер-министра королевства. По данным агентства Reuters, Джонсону перечислили более 700 тысяч фунтов стерлингов. Более половины этой суммы ему перевели бизнесмены, которые поддерживают выход страны из Евросоюза. Нынешний глава МИД Великобритании Джереми Хант за последние две недели не собрал ни цента.

Джонсона называют фаворитом гонки за премьерское кресло. Как ожидается, имя преемника Терезы Мэй станет известно уже в конце этого месяца.