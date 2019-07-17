Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступит в следующую среду в парламенте по так называемому «российскому делу»

Он ответил на запрос оппозиционной Демократической партии, — передает итальянское агентство АНСА. Ранее готовность выступить по этому делу выразил и один из его фигурантов, министр внутренних дел Италии и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини.

Скандал разгорелся после того, как американское издание BuzzFeed опубликовало аудиозаписи, на которых, как утверждается, помощник Сальвини обсуждал в России вопросы финансирования его партии.