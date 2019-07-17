Президент Владимир Путин присвоил звание заслуженного юриста начальнику юридического отдела Мосгоризбиркома Риме Кузнецовой. В указе главы государства говорится, что она награждена за заслуги в развитии и совершенствовании избирательного права.

Награждение произошло на фоне скандалов с регистрацией кандидатов на выборы в Мосгордуму. Представители оппозиции жаловались, что их снимают с выборов под надуманными предлогами, забраковав большое количество подписей в их поддержку.