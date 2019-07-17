Власти Малайзии недовольны ходом расследования дела о сбитом «Боинге»

По словам премьер-министра страны Махатхира Махамада, пассажирский лайнер был сбит намеренно, но все еще неизвестно, кто выпустил ракету, — пишет местное издание «Стар».

Сегодня исполняется 5 лет со дня трагедии. Международная следственная группа установила, что комплекс «Бук», из которого сбили самолет «Малайзийских авиалиний», был доставлен на территорию, подконтрольную сепаратистам, из российской военной части. Москва обвинения в причастности отвергает.