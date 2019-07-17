Москвичка, которая получила посылку с запрещенным препаратом для сына, не имела при себе рецепта, говорят таможенники

Москвичка, которая получила посылку с запрещенным препаратом для своего сына, не имела при себе рецепта, — говорят таможенники. Сейчас ведомство готовит материалы для передачи дела в прокуратуру и полицию, — сказали агентству ТАСС в Центральном таможенном управлении. Сотрудники таможни подтвердили, что Елена Боголюбова предъявила им справки о заболевании ребенка, рекомендации врачей, однако лекарство изъяли, поскольку Боголюбова не смогла подтвердить, что именно оно было назначено медиками. При этом в таможенном управлении утверждают, что женщину не задерживали и отпустили, как только она предоставила все документы.

Между тем, ранее пресса писала, что Боголюбову отпустили только после вмешательства учредителя фонда помощи хосписам «Вера» Нюты Федермессер. До этого ее допрашивали почти 7 часов.