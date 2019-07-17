Петербургский Союз писателей выдал справку о том, что Борис Стругацкий состоял в их организации

Она требуется для установки памятной доски возле дома, где он жил. Ранее инициаторы установки мемориального знака рассказали о том, что в Смольном потребовали справку, которая бы подтверждала, что Стругацкий был писателей. В свою очередь, петербургские чиновники сказали, что они действуют по закону, который приняли депутаты заксобрания города.

В ноябре исполнится 7 лет со дня смерти Бориса Стругацкого.