Правозащитники не могут связаться с чеченской девушкой, которую родственники насильно забрали в Грозный из московского кризисного центра. Как сказали представители организации «Правовая инициатива» сайту «Кавказ.Реалии», из столичного вуза, где училась 20-летняя уроженка Чечни, забрали ее документы. Между тем, телеканал «Грозный» анонсировал сюжет, авторы которого обещают рассказать подлинную историю молодой жительницы республики.

На днях власти Чечни утверждали, что у них нет данных о девушке, которую родственники насильно увезли в республику. Пресс-секретарь чеченского главы Альви Каримов подчеркивал, что в их регионе нет мужчин, которые согласны жениться на девушке против ее воли.