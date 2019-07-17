Кандидаты в муниципальные депутаты Петербурга потребовали отменить выборы в 25-ти муниципалитетах

Это связано с серьезными нарушениями, на которые обращают внимание авторы открытого письма к главе Центризбиркома Элле Памфиловой. Они пишут об искусственных очередях, из-за чего многие не смогли вовремя сдать документы, а также об отмене регистрации под надуманными предлогами, — говорят в местном штабе Алексея Навального. Обращение к Памфиловой подписали уже около 100 оппозиционных политиков, — передает «Радио Свобода».