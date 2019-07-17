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19:00, 17 июля 2019

РФ готова оперативно выдавать визы американским преподавателям, но только при условии встречных шагов со стороны США

Россия готова оперативно выдавать визы американским преподавателям, но только при условии встречных шагов со стороны США, — сказали в российском МИДе. Официальный представитель ведомства Мария Захарова сказала, что Москва предлагает Вашингтону нормализовать взаимную выдачу виз. Сейчас вместо конструктивного развития событий приходится наблюдать манипуляции через СМИ, — добавила Захарова. Претензии в связи с визами учителям Англо-американской школы, по словам Захаровой, надо адресовать не Москве, а Вашингтону. От американской администрации зависит, когда будет разблокирован этот процесс.

Ранее стало известно, что несколько десятков учителей школы не смогли получить российские визы.



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