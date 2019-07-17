СБУ пояснила, что задержала причастного к транспортировке российского «Бука», однако он не был водителем тягача

Служба безопасности Украины пояснила, что задержала причастного к транспортировке российского комплекса «Бук», однако он не был водителем тягача. О том, что задержанный якобы сидел за рулем тягача, который вёз комплекс бук, из которого был сбит малайзийский «Боинг», сегодня сказал представитель СБУ Виталий Маяков. Однако пресс-секретарь службы Елена Гитлянская пояснила агентству «Украинские новости», что он не был владельцем тягача и не вёл его. Подозреваемый был задержан 2 года назад и сейчас отбывает срок на территории Украины.