Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства для жителей всего Донбасса

Ранее такое право было предоставлено жителям самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Теперь претендовать на гражданство России в упрощенном порядке смогут все украинцы, которые ранее жили в любом районе Луганской или Донецкой областей. Соответствующий указ Владимира Путина был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Подать заявку на гражданство смогут жители обоих регионов, которые находятся на российской территории. Для этого им нужно предоставить документ, подтверждающий постоянное проживание на территориях Донецкой и Луганской областей.

Тема гражданства затрагивалась на прошедшей в июне прямой линии с президентом. Путин пообещал подумать об изменениях в законодательство, что для граждан Украины процесс получения гражданства был «максимально либеральным». Ранее на российский паспорт могли претендовать лишь жители ЛНР и ДНР. Они получили такое право в конце апреля.

В мае Путин также разрешил упрощенное получение гражданства тем, кто жил в Крыму, но уехал с полуострова до его присоединения к России.