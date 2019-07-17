Нью-йоркский суд приговорил к пожизненному сроку главу мексиканского наркокартеля Синалоа Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка. Кроме того, он должен будет выплатить более 12,5 миллиардов долларов. Сам Гусман в суде сказал, что не считает этот процесс беспристрастным. Он настаивает на том, что круглосуточно подвергался пытке в заключении на американской территории. Наркобарон был экстрадирован в США из Мексики по запросу американских властей 2,5 года назад. До этого он дважды совершал побеги из мексиканской тюрьмы.