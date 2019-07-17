В Египте подходит к завершению Кубок Африки по футболу

Сегодня в матче за третье место сыграют команды Нигерии и Туниса.

Два неудачника полуфиналов сойдутся в матче, настроиться на который соперникам будет непросто. Особенно нигерийцам, чье разочарования от вылета кажется более серьезным. У Суперорлов на нынешнем турнире подобралась очень приличная команда. Где многие лидеры выступают за крепкие Европейские клубы. Тот же Ахмед Мусса и Алеск Ауйоби. Ну а лучший бомбардир турнира Одион Игало наверняка постарается пополнить свой лицевой счет.

Напомним также, что сборная Нигерии трижды в своей истории выигрывала Кубок Африканских наций.

С другой стороны, сборная Туниса показала себя более организованной, что вообще свойственно североафриканским командам. К тому же чувствуется твердая тренерская рука – известного в прошлом французского полузащитника Аллена Жереса.

Встреча за бронзовые награды между сборными Туниса и Нигерии начнется в 22 часа. Трансляция на канале МАТЧ ТВ.

Напомним, что в финале турнира в пятницу сыграют футболисты Алжира и Сенегала.