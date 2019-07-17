Иранские власти утверждают, что лишь отбуксировали в свои территориальные воды танкер из ОАЭ для ремонта

Иранские власти утверждают, что лишь отбуксировали в свои территориальные воды танкер из Объединенных Арабских Эмиратов для ремонта, в то время как в Пентагоне продолжают считать это захватом иностранного судна в Ормузском проливе, сообщают западные СМИ.

Сигналы SOS, которые, по утверждению МИД Ирана, якобы, подавал базирующийся в Эмиратах и плавающий под панамским флагом танкер Риа, услышали только иранские береговые службы, — передает телеканал Си-би-эс-ньюз. – Другие страны ближневосточного региона ничего об этом не сообщают. – Судно видели в сопровождении иранских судов после того, как в минувшую субботу его геолокатор, автоматически передающий сведения о местонахождении, был выключен. По последним данным, судно встало на якорь вблизи иранского острова Кешм, где размещено несколько баз Иранской революционной гвардии. Как сообщало ранее агентство Ассошиейтед пресс, ссылаясь на неназванный источник в министерстве обороны США, в Вашингтоне, цитата, «подозревают», что Иран удерживает танкер под своим контролем. Первым об исчезновении судна сообщил телеканал Си-эн-эн, указавший на то, что разведслужбы США все больше склоняются к выводу о том, что танкер был силой препровожден в иранские территориальные воды.

Обозреватель агентства Блумберг отмечает, что небольшой по размерам и морально устаревший танкер Риа, построенный 30 лет назад, является довольно необычной целью для Ирана: его корабли пытались захватить гораздо более внушительные суда, такие как Бритиш Херитэдж на прошлой неделе, водоизмещением в почти 160 тысяч тонн. Впрочем, каждая из попыток нападения на танкеры или торговые суда в Персидском заливе Ираном категорически отрицается, замечает автор публикации.

Си-би-эс-ньюз сообщает, что американский генерал Фрэнк Маккензи посетил сегодня базирующийся в Омане Центр морской безопасности, откуда США и их партнеры в Заливе отслеживают передвижения более чем ста международных судов в регионе. Генерал назвал проблему безопасности в этой части мира не только проблемой США и предложил сформировать для ее обеспечения международную флотилию, которая бы гарантировала судам свободную навигацию, в первую очередь, в контролируемом Ираном Ормузском проливе.

Через Ормузский пролив ежегодно транспортируется около трети мировой нефти.