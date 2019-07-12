Около тридцати педагогов Англо-американской школы в Москве не смогли въехать в Россию

Как пишет газета The New York Times, им отказали в российских визах. В публикации говорится, что это попытка Москвы надавить на США. В МИДе России сегодня сказали, что не раз просили Соединенные Штаты привести в соответствие статус школ в Москве, а также визы учителей. Однако, вместо нормального диалога происходят провокации и, цитирую, «выкаблучивание».

Российский МИД ставил своей целью повлиять на дипломатов, но в первую очередь это ударит по бизнесу, — сказал «Эху Москвы» президент американской Торговой палаты в России Алексис Родзянко.

Англо-американская школа в Москве считается одним из лучших учебных заведений подобного рода в мире. Она была учреждена в 1949-ом году правительствами США, Великобритании и Канады.