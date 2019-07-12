Полиция Москвы отрицает информацию о задержании ее сотрудниками матери неизлечимо больного ребенка

Ранее сообщалось о том, что женщину могут привлечь к ответственности за контрабанду психотропных веществ.

Полицейские не принимали участие в задержании женщины в почтовом отделении столицы, рассказали «Интерфаксу» в московском главке МВД. Оказалось, что ее задерживали сотрудники таможни, рассказала телеканалу «Москва 24» начальник отделения пресс-службы Центрального таможенного управления Екатерина Анчипорова.

Ранее директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава написала на своей странице в «Фейсбуке» о задержании Елены Боголюбовой – матери неизлечимо больного мальчика Миши. Он страдает болезнью Баттена – смертельным генетическим заболеванием, протекающим с тяжелыми судорогами. Симптомы снимает новый современный препарат – фризиум, но в России он не зарегистрирован. Боголюбовой пришлось заказать лекарство в интернете. Утверждалось, что после его получения на почте женщину задержали сотрудники полиции и затем на протяжении семи часов допрашивали, угрожая уголовным делом и обысками в квартире. Об этом узнала Мониава, которая связалась с основательницей фонда помощи хосписам «Вера» Нютой Федермессер, а той пришлось звонить в правительство. Лишь после этого мать ребенка отпустили.

Это не первый подобный случай – они становятся возможны из-за недостатков законодательства, рассказала «Эху Москвы» Федермессер. «У нас такое законодательство, что появление сильнодействующих наркотических или психотропных веществ, незарегистрированных на территории РФ, считается контрабандой. Я настаиваю на том, что препараты нужно ввозить легальным образом. Провоцировать родителей на преступления и провоцировать муки у неизлечимо больных людей – это фашизм», — заявила она. По словам Н. Федермессер, единственный препарат, который подходит сыну Елены Боголюбовой с болезнью Баттена (тяжелое генетическое заболевание), — это незарегистрированный на территории России фризиум. Другие лекарства вызывают у мальчика побочные реакции, а аналоги фризиума в стране отсутствуют. Как она отмечает, в РФ нет препаратов для детей в подходящей форме, «у нас они есть только в виде инъекций». «У Миши стоит гастростома, и ему можно растолочь в ложке таблетку и дать вместе с едой. Любая инъекция – это больно. Ребенку от одного укола становится страшно, а у детей, которые болеют давно и которым необходимо делать по несколько инъекций в день, не остается живого места. Страх это дополнительный фактор риска для тех самых судорог», — отметила Н. Федермессер. По ее словам, практически в каждой семье со смертельно больным человеком есть незарегистрированные в РФ препараты, и именно нынешнее законодательство толкает людей на совершение уголовных преступлений. «Случай с Еленой Боголюбовой не единичный. Уже был арест мамы ребенка Екатерины Конноновой. Она тогда передавала другой маме оставшийся у нее диазепам в ректальных клизмочках», — сказала она. Также Н. Федермессер опровергла информацию, что Е.Боголюбову задержали сотрудники МВД. «Ее задержала не полиция, а представители таможенной службы на почте, куда она пришла забирать препарат», — отметила она.

Между тем, по словам источника ТАСС, материалы дела Боголюбовой находятся в Федеральной таможенной службе. Посылка с лекарством для ребенка была арестована, и дальнейший ход дела пока неясен.



В Кремле рассказали, что знают о ситуации с задержанием матери больного ребенка. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что администрация попросит Минздрав решить проблему с незарегистрированными препаратами.