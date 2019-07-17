ФСИН начала проверку после появления нового видео о пытках в Ярославской колонии

Из-за первой подобной записи, опубликованной год назад, 15 сотрудников исправительного учреждения стали фигурантами уголовного дела.

Видеозаписи, которые обнародовала «Новая газета», сняты на камеры видеорегистраторов сотрудников Ярославской колонии. На них видно, как тюремщики избивают дубинками двух заключенных, волокут их по железным ступенькам. Наказали осужденных за то, что один из них пожаловался администрации, что ему не выдают из личных вещей туалетную бумагу, а второго за то, что пытался заступиться.

На другой видеозаписи один из сотрудников докладывает начальству о том, что против двух заключенных были применены спецсредство «палка резиновая», били по мягким тканям за то, что у одного из осужденных нашли лезвие из бритвы.

Как пишет «Новая газета», эти записи были стерты с видеорегистраторов, но экспертам удалось их восстановить. Видео датированы февралем 2016 года, и получить их удалось благодаря расследованию резонансного дела о пытках, которое началось, только после того, как год назад издание обнародовало запись издевательств над осужденным Евгением Макаровым в июне 2017 года. В отношении пятнадцати сотрудников ФСИН позже были возбуждены уголовные дела о «превышении должностных полномочий». Статьи «Пытки» в Уголовном кодексе нет. 12 человек находятся в СИЗО, еще трое под домашним арестом. После публикации нового видео во ФСИН также заявили о начале проверки.

Сегодня суд в Ярославле продлил бывшему начальнику колонии Дмитрию Николаеву домашний арест. Он пробудет в СИЗО до конца октября