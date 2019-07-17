Продюсера фильмов «Трудно быть богом» и «Довлатов», крупного бизнесмена Рушана Насибулина задержали в Петербурге

Следствие считает, что он и его коллега вывели из госбюджета несколько десятков миллионов рублей.

По делу о разработке инновационного текстиля экономическая полиция Петербурга провела десятки обысков и задержала двоих предпринимателей. Как сообщает управление МВД по Северной столице, бизнесмены нанимали исполнителей для того, чтобы те создавали научные работы. За них из госбюджета злоумышленники получали в 20 раз больше денег, чем они стоили на самом деле. Они касались технологий при производстве мембранных, непромокаемых тканей для гражданской текстильной промышленности. Дело возбудили по статье «мошенничество в особо крупном размере». В полиции уточнили, что во время исполнения госпрограммы бизнесмены обманом получили 20 миллионов рублей. По данным портала Фонтанка.ру, речь идет о Рушане Насибулине и Александре Внучкине. Они, якобы, имеют прямое отношение к петербургской компании «Инмед». Ею в свое время владел руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин. Также издание утверждает, что собаку породы лабрадор Насибулину подарил Владимир Путин. Задержание предпринимателя такого уровня готовили в обстановке строжайшей секретности. Операцию лично контролировал начальник управления МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин. В Северной столице прошло 20 обысков, Часть их них проходила в элитных домах, например, в новом комплексе «Привилегия» на Крестовском острове. Приходили оперативники и в загородные особняки. Около 10 обысков прошло в Москве.

Следствие обратилось в суд Петербурга с ходАтайством об аресте Насибулина и Внучкина.