Горбунов: Явка на выборы депутатов Мосгордумы может составить 22%

Явка на выборы депутатов Мосгордумы может составить 22%, — прогнозирует глава городского избиркома Валентин Горбунов. Он считает, что сейчас москвичи недостаточно информированы об избирательной кампании и пообещал эту работу активизировать. К выборам допущены 233 кандидата, 57 в регистрации отказано.

Мосгоризбирком будет готов рассмотреть любые возражения по поводу забракованных подписей. Об этом сказал председатель МГИК Валентин Горбунов.