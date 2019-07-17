Спикер Госдумы Вячеслав Володин вновь призвал скорректировать Конституцию

В своей статье в «Парламентской газете» он утверждает, что основному закону страны исполнилось 25 лет и нужно проанализировать пройденный путь.

Вячеслава Володина поддержал лидер единороссов в Госдуме Сергей Неверов. Он считает, что участие думы в формировании кабинета министров повысит ответственность депутатов. Между тем, глава комитета Совета Федерации по Конституционному законодательству Андрей Клишас сказал Интерфаксу, что для активного участия депутатов в формировании правительства поправки в основной закон не нужны.